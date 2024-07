Angélica - Reprodução

Angélica Reprodução

Publicado 30/07/2024 14:53

Angélica deixou seus seguidores boquiabertos ao revelar uma transformação radical no visual. Nesta terça-feira (30), a apresentadora, conhecida por seus longos cabelos loiros, exibiu um novo corte moderno e um tom de ruivo bem escuro. A mudança foi revelada em suas redes sociais, gerando grande repercussão.



Em seu perfil no Instagram, a esposa de Luciano Huck compartilhou fotos de um ensaio fotográfico realizado pelo renomado fotógrafo Alex Santana, em parceria com uma grife italiana. Nas imagens, a artista aparece com os cabelos curtíssimos e um tom de vermelho escuro que se aproxima do roxo, surpreendendo a todos.



A famosa, optando por não revelar muitos detalhes, usou apenas emojis de estrelas na legenda da publicação, deixando no ar se a mudança é definitiva ou se trata-se de uma peruca. Apesar do volume na raiz sugerir que o cabelo não é natural, a "ruiva" deixou os fãs curiosos.



Nos comentários, os seguidores reagiram com surpresa e elogios. “Eu vi e gritei: GATAAAA”, escreveu Tati Machado. “Você está igual vinho e não é pelo cabelo vermelho, rsrs!”, brincou outro. “Passada, você fica maravilhosa de qualquer jeito”, disse um terceiro. “Não reconheci", comentou mais um.

Vale ressaltar que Angélica sempre manteve seu cabelo loiro natural, e apesar de já ter usado uma peruca preta em um ensaio, nunca tinha tingido os fios dessa forma antes.