Ex-BBB Isabelle 'tieta' Regina Duarte e volta atrás após reação de fãsFoto: Reprodução

Publicado 30/07/2024 10:31 | Atualizado 30/07/2024 10:32

Na noite desta segunda-feira (29) aconteceu uma festa do diretor Jayme Monjardim e a ex-BBB Isabelle Nogueira marcou presença. Nas redes sociais, a manauara até compartilhou uma foto ao lado de Regina Duarte, elogiando a atriz. Porém, após receber críticas dos fãs, a namorada de Matteus Amaral apagou a publicação.



Em seus stories do Instagram, a ex-sister publicou um registro em que posava ao lado da famosa. Na legenda, ela elogiou a consagrada atriz: "Estonteante". No entanto, a famosa teria recebido inúmeros comentários negativos dos fãs, incluindo pedidos para que apagasse a publicação. Isabelle então “obedeceu” os seguidores.



Após notarem o arrependimento da dançarina, o assunto repercutiu na web. “A galera do amor, se não fizer o que querem eles destilam o 0d!o, tão lindo de ver o amor”, ironizou uma internauta. “Por que apagou a foto? Á pedido de fã, de seguidores, aff sem personalidade no jogo e mais ainda na vida real”, detonou outra.



A maioria dos seguidores criticou a ex-BBB e os próprios admiradores dela. “Vai virar chaveirinho dos fãs, depois que começam a se meter não param mais”, alertou uma terceira. “Então quer dizer que ninguém pode admirar o outro pelo talento, tem que admirar só pela posição política?”, questionou mais uma.