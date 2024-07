Cariúcha resgata treta entre Eliana e Patrícia Abravanel: 'Inveja' - Foto: Reprodução

Publicado 30/07/2024 08:45 | Atualizado 30/07/2024 08:53

Cariúcha deu o que falar ao comentar a suposta rixa entre Eliana e Patrícia Abravanel durante uma participação no programa De Frente com a Blogueirinha. Segundo a apresentadora do Fofocalizando, a ex-contratada do SBT, Eliana, teria sido a responsável pela briga com a herdeira de Silvio Santos, não o contrário.



“As pessoas que brigam com a Patrícia são muito invejosas por causa do carisma e talento dela. Acho que foi a Eliana que brigou com ela”, afirmou Cariúcha. Ela acrescentou que não estava falando apenas de Eliana, mas de uma inveja geral que pessoas têm de Patrícia.



Para Cariúcha, Patrícia Abravanel é mais popular que Eliana. “É porque a Patrícia é talentosa, herdeira e do povo e as pessoas têm inveja. A Eliana não é tão popular quanto a Patrícia. Então as pessoas têm raiva de quem já nasceu herdeira. A Patrícia, além de ser herdeira, tem talento, e não aceitam que ela é rica, popular, do povo, que ela é tudo. Ela não é aquela coisa engessada, patricinha. Ela é o Silvio Santos de saia”, declarou.



O climão entre Eliana e Patrícia ficou ainda mais evidente após a saída da loira do SBT. No último programa de Eliana na emissora, antes de sua ida para a Globo, a filha de Silvio Santos chegou a pedir perdão para a ex-colega. Eliana, no entanto, não se manifestou publicamente sobre a treta, deixando o público ainda mais curioso sobre a verdadeira natureza da relação entre as duas.