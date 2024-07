Gabriel Medina brilha nas Olimpíadas e Yasmin Brunet é detonada na web - Foto: Reprodução

Gabriel Medina brilha nas Olimpíadas e Yasmin Brunet é detonada na web

Publicado 29/07/2024 19:29 | Atualizado 29/07/2024 19:29

Gabriel Medina fez história ao conquistar a maior nota olímpica da história do surf, mas a celebração trouxe uma reviravolta inesperada para Yasmin Brunet. Com a vitória do surfista nas redes sociais, o nome da influenciadora voltou à tona, mas não da maneira que ela esperava. Internautas aproveitaram a ocasião para alfinetar Yasmin, associando sua separação ao sucesso renovado de Medina.



"Obrigada Yasmin, por sair da vida desse homem", ironizou um internauta, sugerindo que a separação beneficiou o atleta. Outro seguidor foi mais direto: “Foi só a Yasmin sair da vida dele que o cara voltou a ser o GOAT do surf. Mulheres loiras destroem homens incríveis”, afirmando que a presença de Yasmin teria sido um obstáculo para o sucesso de Medina.



Apesar da enxurrada de críticas, alguns usuários saíram em defesa de Yasmin. “Gente, ele foi campeão mundial quando estava com ela, se eu não estiver enganada”, observou uma seguidora. “Suporto a Yasmin? Não! Porém, esse povo é desnecessário fazendo esse tipo de comparação”, refletiu outra, mostrando que a divisão de opiniões é ampla.



Para relembrar, nas Olimpíadas de Tóquio, Yasmin Brunet foi barrada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que alegou que apenas profissionais com experiência comprovada poderiam acompanhar os atletas. Gabriel Medina havia desejado levar Yasmin como sua técnica, mas a decisão do COB acabou sendo um capítulo polêmico na jornada olímpica do surfista.