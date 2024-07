Simone Mendes é surpreendida com pedido após filho revelar 'paquera' - Foto: Reprodução

29/07/2024

Simone Mendes divertiu seus fãs ao compartilhar um vídeo hilário em que a famosa recebeu um pedido de seu filho mais velho, Henry, de 9 anos. Durante uma interação com os seguidores, a cantora foi surpreendida por uma revelação inesperada do herdeiro, que arrancou risadas dela e de todos que acompanharam o momento.



Por meio de uma caixinha de perguntas do Instagram, Simone respondeu várias dúvidas dos fãs. Em um momento especial, um seguidor curioso perguntou se Henry já tinha uma paquera. A famosa deixou que o próprio filho respondesse a pergunta, enquanto usava um filtro engraçado do aplicativo.



"Pior que tenho. Seja uma boa sogra, viu?", disparou Henry com a naturalidade. A reação de Simone foi imediata, caindo na risada e contagiando seus seguidores. “Gaiato igual a mãe (risos)”, apontou um internauta. (Ela pedindo socorro através da risada (risos)”, declarou outra. “O meu de 4 anos tá namorando a Ana Castela (risos) e ela nem sabe”, contou mais uma.



Além de Henry, Simone Mendes é mãe da pequena Zaya, de 3 anos, ambos frutos de seu casamento com o empresário Kaká Diniz. A família unida e amorosa sempre é destaque nas redes sociais da cantora. Vale lembrar que Henry completará 10 anos no próximo sábado, dia 3, e a expectativa para as comemorações já está no ar!