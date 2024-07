Adriane Galisteu - Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2024 15:38 | Atualizado 29/07/2024 15:40

Adriane Galisteu está pronta para abrir o coração e compartilhar com o público uma versão sem filtros de sua vida no documentário "Barras Invisíveis". A produção, que será lançada pela Universal Plus no próximo dia 13 de agosto, promete revelar detalhes nunca antes contados sobre as dificuldades que a apresentadora enfrentou ao longo dos anos.



A primeira chamada do documentário foi ao ar nesta segunda-feira (29), deixando os fãs ansiosos. No trecho divulgado, a loira fala sobre sua rotina familiar, o diagnóstico de HIV do irmão, sua relação com Ayrton Senna, além de histórias sobre crescer com um pai alcoólatra e um irmão usuário de drogas.



Durante o leilão do Instituto Neymar Jr, a apresentadora confessou sentir-se dividida em relação a estrelar a produção. Isso porque embora a famosa sinta-te honrada por poder documentar sua história, há também uma certa angústia em ter sua vida exposta desta maneira.

Dividido em duas temporadas de oito episódios cada, "Barras Invisíveis" oferece ao público uma visão íntima e sincera de Adriane Galisteu. Entre momentos tocantes e conversas profundas, o documentário revela a mulher por trás da figura pública, mostrando porque ela é uma das personalidades mais queridas do Brasil.