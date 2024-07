Vídeo: Lexa entrega coreografia com Juliano Floss: 'Dança dos Famosos' - Foto: Reprodução

Publicado 29/07/2024 11:25 | Atualizado 29/07/2024 11:27

Lexa, de 29 anos, animou as redes sociais nesta segunda-feira (29) ao publicar mais um vídeo dançando ao som de sua nova música, "Necessito". No clipe, que já está dando o que falar, a cantora aparece em cenas quentes ao lado do noivo, Ricardo Vianna, de 31 anos.

Mostrando que não esqueceu como se dança, a famosa chamou a atenção dos fãs ao citar sua participação no "Dança dos Famosos". Na gravação, a cantora mexeu os pés ao lado do influenciador Juliano Floss, também ex-participante do quadro.



"Olha a danca dos famosos ai! Meu amigo do coracao Juliano Floss, que eu tenho tanto carinho, dancando comigo. E voce? Ja escutou Necessito hoje?", escreveu a cantora na legenda da publicação, que recebeu uma enxurrada de elogios.



“Essa música tá muito gostosinha de ouvir”, elogiou uma fã. “Juliano é tão não sei o que. Ele tem o tempero!”, apontou outra. “Já escutei essa o dia inteiro”, confessou uma terceira. “Linda você arrasa. E a música é uma delícia”, cravou mais uma.