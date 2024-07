Zilu Godói - Reprodução/Instagram

Zilu GodóiReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2024 10:27 | Atualizado 29/07/2024 10:28

Zilu Godoi, de 64 anos, surpreendeu os fãs ao anunciar que não tem planos de voltar a morar em Orlando, nos Estados Unidos. Desde o início do ano, a apresentadora está de volta ao Brasil, residindo em sua mansão em São Paulo, onde pretende permanecer pelos próximos quatro anos.

Deixando para trás seu namorado, Antonio Casa Grande, nos Estados Unidos, a influenciadora revelou em resposta a seguidor, que permanecerá em solo brasileiro. “Vou ficar morando em São Paulo. Agora, só vou para os EUA para passear, ver o namorado e o Bilu”, declarou Zilu em resposta a um seguidor.

Juntos desde 2020, o casal agora segue o relacionamento à distância. A decisão de Zilu de permanecer no Brasil pelos próximos quatro anos mostra seu desejo de se reestabelecer em sua terra natal. Agora a famosa apresenta seu próprio podcast "Café com respostas", que viraliza nas redes sociais constantemente com trechos polêmicos envolvendo o ex-marido Zezé Di Camargo.