João Guilherme solta o verbo e chama Daniel Alves de 'lixo' em programa de TV Foto: Reprodução

Publicado 29/07/2024 09:36 | Atualizado 29/07/2024 09:39

João Guilherme, filho do cantor Leonardo, foi convidado no programa "Sabadou com Virginia" no SBT e fez declarações polêmicas sobre o jogador Daniel Alves. Quando questionado sobre o famoso mais desagradável que já conheceu, o ator foi direto e mencionou o atleta.

Durante a entrevista, João relatou uma experiência negativa que teve com o craque. “Tem muito famoso que é muito mala, que já me desagradou bastante, mas uma figura que hoje é conhecida mundialmente como o lixo que ela é, foi o Daniel Alves a primeira vez que encontrei ele”, confessou.

Em seguida, o famoso detalhou o momento. "Ele estava cercado de seguranças e, assim, existe uma diferença quando a pessoa está com segurança porque realmente precisa de proteção, e quando a pessoa está em uma boate, em uma festa entre amigos, algo fechado. E tinha uma tropa de seguranças fazendo um movimento em uma festa fechada", explicou.



O influenciador também revelou que seu amigo foi maltratado pelos seguranças de Daniel Alves, o que agravou ainda mais sua impressão negativa do jogador. "Eu de verdade, não acompanho futebol, então estava cagando pra Daniel Alves, só que eu achava aquilo muito feio e teve uma atuação com um amigo meu que estava próximo e foi muito destratado pelos seguranças", contou.



Por fim, João concluiu que Daniel Alves foi uma das primeiras figuras públicas que ele considerou "mala". "Ele também não estava querendo saber de Daniel Alves. Então ele foi um dos primeiros que eu falei assim: ‘Meu Deus, que cara mala’ e depois dele conheci alguns outros", encerrou.