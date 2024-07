André Marques - Reprodução/Instagram

Publicado 27/07/2024 15:46

Neste sábado (27), André Marques usou suas redes sociais para interagir com os fãs e responder dúvidas sobre sua trajetória com a balança. Em uma caixinha de perguntas, ele compartilhou detalhes de sua experiência com a cirurgia bariátrica e os desafios enfrentados após parar de fumar.



"Eu não faço apologia à cirurgia. Tem quase 11 anos que fiz. Eu perdi quase 70 quilos, depois tive um reganho de uns 15, perdi 10, depois eu engordei 15... Depois que parei de fumar, já ganhei no total uns 16, 17 quilos. Já perdi 6, 7... Ainda faltam uns 10, 12 quilos que eu quero perder", revelou o apresentador.



André, que passou pela cirurgia de redução de estômago em 2013 quando pesava 162 kg, destacou a constante luta contra a obesidade. "Acho que é um dos métodos mais eficazes para lutar e combater a obesidade, não curar. A obesidade você vai lutar sempre, é uma luta diária. Atividade, educar seus hábitos...", explicou.



O apresentador também alertou sobre a necessidade de buscar orientação profissional antes de optar pela cirurgia. "Às vezes foi bom para mim, mas pode não ser bom para você. Vi pessoas com bom resultado e vi pessoas que não se deram bem. Acho que tem que procurar um médico, um profissional gabaritado e é isso... Tem que fazer direitinho", aconselhou.