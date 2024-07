Filhos de Zezé Di Camargo reagem à gravidez: 'Aumentar o patrimônio' - Foto: Reprodução

Filhos de Zezé Di Camargo reagem à gravidez: 'Aumentar o patrimônio'Foto: Reprodução

Publicado 27/07/2024 11:20

Nesta sexta-feira (26), Zezé Di Camargo, de 61 anos, surpreendeu os fãs ao declarar que seu ritmo de trabalho não sofrerá mudanças, mesmo após descobrir que será pai novamente. O sertanejo, que já tem três filhos – Wanessa Camargo, 41, Camilla Camargo, 38, e Igor Camargo, 29, do casamento com Zilu Godoy – espera um bebê com Graciele Lacerda, de 43 anos.



O cantor compartilhou que os filhos mais velhos o aconselharam a aumentar sua fortuna. "A despesa aumentou. Os outros três já falaram: 'Pai, já que você fez mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio porque, na hora que você for, a briga não vai ser tão grande'", contou Zezé à rádio Verdinha.



O noivo de Graciele explicou que o seu trabalho tem se intensificado devido ao projeto solo que lançou durante a pandemia. "Com essa história do Rústico, eu aumentei meu trabalho. Mês passado, fiz 18 shows com a dupla. Esse mês, eu faço 14 sozinho. Mês que vem, já tem shows da dupla e do Rústico ao mesmo tempo. Dei o junho para a dupla, mas quis julho só para o Rústico. E no mês que vem é metade para cada", detalhou.



O famoso também desabafou sobre os desafios da carreira artística. "Todo mundo pensa que o trabalho de artista é só entrar no avião, ir para o local do show, cantar e ir embora. Mas para você manter uma carreira durante todo esse tempo, não é fácil. Você tem que matar um leão todos os dias. Passei a semana toda gravando na minha fazenda, cada dia gravando dois clipes", revelou.