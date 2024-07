Lady Gaga - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2024 20:54

Adam Lambert abriu o jogo sobre um episódio embaraçoso em sua carreira durante uma entrevista para a revista Paper Magazine nesta semana. O cantor relembrou o momento em que foi expulso de uma festa de aniversário de Lady Gaga em 2013 após exagerar na bebida e causar confusão.



“Fui expulso da festa de aniversário de Lady Gaga anos atrás porque fiquei um pouco bêbado demais [risos]. Isso foi há muito tempo, em 2013, talvez. Era lá onde eles costumavam fazer as segundas-feiras do bigode, no centro da cidade. E na verdade foi muito divertido, porque nos divertimos muito juntos antes de eu chegar a esse ponto. Ela estava correndo dando shots para as pessoas, e estávamos todos dançando e, sim, eu fiquei um pouco bêbado demais,” contou Lambert.



O cantor detalhou que o comportamento inadequado incluiu brincar com a comida do buffet, o que desagradou a segurança do evento. “Acho que havia comida lá atrás. Havia como um buffet de comida mexicana montado. Acho que peguei o feijão com as mãos e comecei a jogar comida ou algo assim, e foi aí que o segurança disse: ‘Hora de ir. Garoto, você está fazendo uma bagunça.’ Então peguei um Uber e acordei na manhã seguinte pensando: ‘Espere, o quê? O que eu fiz?’ Não bebo assim hoje em dia, não é tão pesado assim, mas estava numa fase selvagem,” revelou o músico.



Perez Hilton, famoso blogueiro, relatou na época que Adam teria tentado inclusive jogar bolo no rosto de Lady Gaga. “Adam agiu como um animal. Quando trouxeram o bolo, ele tentou espalhar no rosto de Gaga e colocar uma boneca do bolo na boca dela,” disse uma testemunha ocular segundo o blogueiro.



Atualmente, Adam Lambert está promovendo seu novo EP intitulado "After", com uma sonoridade voltada para o house e a música eletrônica. Além disso, o artista se prepara para seu retorno aos palcos com o musical "Cabaret", que estreará na Broadway em setembro.