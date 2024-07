Ana Maria Braga - Foto: Reprodução

Ana Maria BragaFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2024 19:00

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores ao trazer à tona uma polêmica que ressurgiu nos últimos meses. Durante o “Mais Você” desta quinta-feira (25), em conversa Guga Chacra, a apresentadora resgatou um mal-entendido durante transmissão ao vivo da famosa em Nova York para os estúdios da GloboNews. Na época, a loira teria dado a entender que fumava maconha.



“Viajei para a costa oeste, mas depois vim para a costa leste, e o único cheiro que eu senti de lá até aqui foi da maconha”, comentou Ana Maria na ocasião. Muitos interpretaram sua fala como uma confissão de que ela também havia fumado a substância, o que gerou uma série de comentários e especulações.



Para esclarecer o mal-entendido, Ana Maria decidiu se pronunciar sobre o assunto. “Quando eu disse: ‘Eu também fumo’, no final dessa conversa, eu me referia ao cigarro. Mas entenderam que eu estava falando de maconha”, explicou a apresentadora, entre risos. Ana Maria, conhecida por sua franqueza, fez questão de desfazer a confusão de maneira leve e descontraída.



Mostrando que levou os comentários com bom humor, Ana Maria Braga riu ao relembrar o episódio. “Eu estava falando do cheiro de maconha, e então virei uma ‘maconheira de carteirinha’ depois dessa entrevista”, brincou. Guga Chacra, que estava ao seu lado durante a explicação, também não conseguiu conter o riso.