Mila Carmo, a Chantal de Família É Tudo, participa de noivado no Arraiá do Axé - Foto: Chris de Tao/ Divulgação

Publicado 26/07/2024 16:44 | Atualizado 26/07/2024 16:49

O Arraiá do Axé aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro, e agitou o mundo dos famosos. Isso porque o evento contou com a presença de Dani Suzuki, Diogo Almeida, Mila Carmo (a Chatal de “Família é Tudo”), casal André e Drika Marinho e mais!



Dani Suzuki estava vestida de noiva no evento e dançou com o ator Diogo Almeida na quadrilha, já o namorado da artista não estava presente. Mila Carmo representou a irmã do noivo com muito orgulho. Para seu look caipira, a famosa teria inspirado em girassois, com as flores estampadas em seu vestido amarelo.



O ator Marcos Pasquim aproveitou o evento ao lado da namorada, Karla Nogueira, assim como fez o casal formado por André, ex integrante do Bro’z, e Drika Marinho, ex-Fazenda. Paula Aprouch, figurinista de nomes como Léo Santana, Sorriso Maroto, entre outros, também estava presente. Vale ressaltar que a festa marcoua 16ª edição do Arraiá.