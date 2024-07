Bruna Marquezine e Xolo Maridueña no evento 'Variety Power of Young Hollywood', em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira - AFP

Xolo Maridueña usou seu Instagram para comentar as recentes especulações sobre Bruna Marquezine, que envolviam um possível romance com João Guilherme enquanto ainda estava com ele. O ator americano decidiu se manifestar após uma página de fãs compartilhar matérias que sugeriam um envolvimento entre os dois atores.



“À imprensa brasileira, a notícia do romance de João e Bruna circula desde 2023. Bruna e Xolo revelaram seu relacionamento após a primeira foto da atriz com João e a publicação da matéria. Ela já estava emocionalmente envolvida com João enquanto ainda estava com Xolo”, dizia o post.

Xolo, então, respondeu diretamente, defendendo Bruna: “Uma foto foi tirada durante as gravações de ‘Besouro Azul’ e a outra depois de um ano. Você não sabe o que está falando”, escreveu.



A atriz e o ator se conheceram melhor durante as gravações de “Besouro Azul” (2023), onde Xolo interpretou o personagem-título. Os rumores sobre um possível romance entre os dois se intensificaram durante a divulgação do filme, mas nunca foram confirmados oficialmente por qualquer um deles até então.