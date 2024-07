Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) se beijam pela primeira vez - Divulgação / TV Globo

Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) se beijam pela primeira vezDivulgação / TV Globo

Publicado 26/07/2024 16:01 | Atualizado 26/07/2024 16:04

Xamã surpreendeu a todos ao assumir publicamente seu romance com Sophie Charlotte. Nesta sexta-feira, (26), o cantor, que está no ar na novela "Renascer", compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando a atriz na praia, e a notícia rapidamente virou assunto na internet. Pouco depois, Sophie foi vista com seu ex-marido, Daniel de Oliveira, e o filho, Otto, de 8 anos.



No X, antigo Twitter, a reação dos fãs do casal foi imediata. "Deus com certeza tem seus preferidos e o Xamã é um deles", elogiou uma seguidora. "Xamã divulgando Álibi da Pabllo [Vittar] enquanto filma a Sophie Charlotte, meu casal global é real", declarou outro empolgado. "Xamã você é sortudo e sabe disso", afirmou uma terceira.



No entanto, nem todos receberam a notícia com entusiasmo. Na verdade, alguns internautas expressaram dúvidas sobre a durabilidade do romance. "O triste de conhecer o Xamã é que a gente sabe que quando a novela acabar, eles vão acabar também", cravou um seguidor. Outra usuária foi mais esperançosa: "Chocada com o Xamã assumindo. Tomara que tome jeito, de verdade, por essa mulher vale a pena demais", ponderou.



Apesar dos rumores, o novo casal continua atraindo a atenção dos fãs e da mídia. Sophie Charlotte, que sempre manteve a vida pessoal discreta, agora vive um novo capítulo ao lado de Xamã, enquanto mantém uma relação harmoniosa com o ex-marido e o filho.

deus com certeza tem seus preferidos e o xamã é um deles pic.twitter.com/kAGuRJ0RR6 — yasmin (@yangoddess) July 26, 2024

o xamã não vai aguentar todo mês esses encontros da sophie com o daniel e o filho pic.twitter.com/4bZPiRiw6x — jun (@alboransen) July 26, 2024