Bruna Biancardi quebra silêncio sobre mudança com Neymar para ArábiaFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2024 12:51

Bruna Biancardi surgiu nas redes sociais para compartilhar como tem sido complicado se adaptar ao fuso horário da Arábia Saudita. A modelo está no país na companhia de Neymar e da filha do casal, Mavie. Isso porque o jogador, que atua no Al-Hilal, precisou embarcar de volta para o país e dar sequência em seus treinos.



Em seus stories do Instagram, a influenciadora foi sincera com os fãs ao explicar que tem sido difícil lidar com a repentina mudança de rotina. "Estou sumida porque sinceramente dessa vez o fuso horário está sendo complicado. Nunca imaginei", revelou.



Dando a entender que nas outras viagens internacionais a adaptação foi mais trranquila, ela reforçou: "Dessa vez, está sendo complicado para pegar". Em seguida, acrescentou: "No Brasil, a Mavie acorda 7h, aqui ela está acordando 11h. Ela está com o horário do Brasil e eu também. E aí o dia não rende", lamentou, ressaltando a dificuldade em ajustar a rotina da família.



Nas redes sociais, internautas comentaram o desabafo. "Fuso é difícil mesmo, mas vai dar certo", afirmou um seguidor. "Gente, ela realmente tá embarcando nessa com Neymar, né?!", questionou outra. "Tadinha da Mavie, deve estar estranhando muito", ponderou uma terceira. "Força, guerreira!", incentivou mais uma.

Enquanto isso, Neymar publicou um vídeo já treinando no gramado pelo Al-Hilal, mostrando que está na fase final de recuperação de sua cirurgia no joelho esquerdo.