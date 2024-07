Otaviano Costa negocia com Band TV - Foto reprodução Internet

Otaviano Costa negocia com Band TVFoto reprodução Internet

Publicado 26/07/2024 10:28 | Atualizado 26/07/2024 10:29

Otaviano Costa, acompanhado da esposa Flávia Alessandra, abriu as portas de sua residência para a equipe do "Fantástico". Nesta quinta-feira (25), o apresentador conversou sobre seu estado de saúde após a cirurgia de emergência realizada no peito devido a um aneurisma da aorta.

O famoso foi direto ao ponto sobre a importância do procedimento realizado: “[A cirurgia] salvou a minha vida e salva a de muitas pessoas. Basta só se cuidar”, declarou Otaviano, que abordou o assunto em suas redes sociais na última segunda-feira (22).



Flávia Alessandra, sua mulher há 18 anos, não se conteve ao falar sobre o susto que levou após a descoberta do problema de saúde do marido. “As emoções estão à flor da pele”, garantiu a artista em conversa com a repórter Ana Carolina Raimundi.



Vale destacar que o procedimento ocorreu no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde o famoso foi internado no dia 8 de julho e submetido à cirurgia no dia 10. O processo cirúrgico, que durou sete horas, foi crucial para salvar a vida do apresentador.



A entrevista completa de Otaviano Costa será exibida no programa "Fantástico", na Globo, neste domingo (28), logo após o “Domingão com Huck”.