Maíra Cardi decide não expor mais a filha na web após sustoFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2024 09:31 | Atualizado 26/07/2024 09:44

Maíra Cardi, de 40 anos, fez um desabafo emocionante na manhã desta sexta-feira (25) e anunciou que não mostrará mais sua filha, Sophia, de 5 anos, nas redes sociais. A decisão veio após a menina contrair uma infecção bacteriana na língua, o que fez a esposa de Thiago Nigro repensar a exposição da privacidade da filha. Vale lembrar que a criança é fruto da relação com Arthur Aguiar.



Em seus stories do Instagram, a coach de emagrecimento foi sincera com os seguidores. "Essa semana foi punk! Sophia pegou uma bactéria que a língua dela fica igual framboesa. Não comia nada, nem chupeta conseguia chupar, nada podia encostar na língua. Vômito, dor no corpo, muita febre. Aliás, cancelei o Instagram dela também, muita coisa junto", iniciou.



Refletindo sobre a situação, a ex-BBB falou sobre a necessidade de resguardar a filha. "Acredito que certas coisas da nossa vida precisam ser blindadas e, sem dúvida, nossos filhos são a mais importante. Já deveria ter feito isso antes. Sei que ela fará falta por aqui, mas precisarei guardar ela no secreto", afirmou.

Por fim, ela convidou os fãs e seguidores a refletir sobre o assunto: "Você já pensou, na sua vida, o que está exposto demais e talvez você possa estar se prejudicando por isso? Você já contou algo que deveria ficar no silêncio? É preciso mudar para viver o novo", finalizou.



Recentemente um vídeo da menina viralizou nas redes sociais. Na gravação, Sophia apareceu dizendo que o cozinheiro da casa do pai, Arthur Aguiar, tinha um "celular de pobre". Após a repercussão do vídeo, o ex-brother e Maíra trocaram alfinetadas nas redes sociais. A empresária acusou o ex-marido de ser um pai ausente, enquanto o ator afirmou que a pequena aprendeu aquela fala na casa da mãe.