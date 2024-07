Paula Freitas exibe novo visual nas redes sociais - Reprodução do Instagram

Publicado 25/07/2024 20:30

Paula Freitas, ex-participante do BBB 23, deixou seus seguidores chocados ao revelar que está há 22 dias sem tomar banho. Após uma cirurgia de remodelamento de costela, com o objetivo de afinar a cintura, ela explicou nos Stories do Instagram o motivo dessa decisão inusitada.

A ex-sister ainda surpreendeu ao revelar que o tempo longe do chuveiro foi uma decisão própria. “Foi uma escolha minha ficar sem tomar banho depois da cirurgia. Eles (os médicos) me pediram apenas dez dias de asseio, mas estou prolongando os dias porque quero que as cicatrizes sarem mais rápido”, revelou.



A ex-sister destacou que sua decisão está trazendo bons resultados. “E, acreditem, está sarando mais rápido. Estou sem tomar banho completo. Quando eu banho é só da cinturinha para baixo, quando não dá mais. E, da cintura para cima, não estou tomando banho! É só asseio mesmo, gente. Passo um lenço umedecido”, compartilhou Paula, justificando sua técnica de higienização.



Além disso, Paula fez questão de garantir que, mesmo sem banho completo, está se sentindo bem. “E aí me falam: 'Ah, Paula, que nojo, que nojo'. Nada disso. Estou cheirosa”, afirmou, desmentindo qualquer especulação sobre possíveis odores desagradáveis.