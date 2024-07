Patrícia Abravanel faz revelação sobre Silvio Santos: ’Pior fase’ - Foto: Reprodução

Publicado 25/07/2024 15:53

Patrícia Abravanel recebeu a fonoaudióloga Mara Behlau, no palco do "Programa Silvio Santos" desta quinta-feira (25). A profissional é responsável por cuidar da saúde vocal do apresentador, de 93 anos. Em um momento emocionante, a herdeira agradeceu a dedicação da especialista, destacando a importância dos cuidados para a continuidade da carreira do pai.



"Ela cuidou do Silvio na pior fase da voz dele, e ele conseguiu continuar trabalhando por causa da Mara", revelou a apresentadora em um vídeo divulgado recentemente. A famosa fez questão de demonstrar gratidão pela ajuda recebida em um período crítico para o icônico comunicador.



Ao ser apresentada à plateia, Mara Behlau também comentou sobre essa fase desafiadora. “Tive a honra, o privilégio e o desafio de conhecer Silvio”, afirmou. Mara compartilhou que já conhecia Silvio antes, mas a oportunidade de acompanhá-lo de perto foi um marco em sua carreira.



“Conheci a Patrícia quando ela era pequena, ainda criança. E hoje é essa apresentadora maravilhosa, é o Silvio Santos de Salto”, elogiou a fonoaudióloga.

Silvio Santos, que recentemente enfrentou problemas de saúde devido à gripe H1N1, está se recuperando bem em casa. Iris Abravanel, esposa do apresentador, afirmou que ele está “cheio de vida ainda”.