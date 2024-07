Ana Maria Braga viraliza com dancinha de Pabllo Vittar: 'Pei pei pei' - Foto: Reprodução

Ana Maria Braga viraliza com dancinha de Pabllo Vittar: 'Pei pei pei'Foto: Reprodução

Publicado 25/07/2024 13:14 | Atualizado 25/07/2024 13:14

Ana Maria Braga trouxe uma dose extra de diversão para o "Mais Você" desta quarta-feira (25) ao se jogar na dança com Gil do Vigor, Ju Massaoka e o influenciador digital Arthur Peak. A apresentadora não hesitou em mostrar seus passos ao som de "São Amores", a música hit de Pabllo Vittar, que conquistou as paradas e se tornou viral na web.



"A Pabllo fez um sucesso estrondoso com a versão em português de 'Son De Amores', da dupla espanhola Andy & Lucas. A música está bombando nas plataformas e nas redes sociais!", afirmou Ana Maria, animada com o sucesso da canção.



Com seu bom humor de sempre, a famosa brincou sobre sua habilidade para dançar: "Eu ia mostrar ontem, mas não deu tempo. No estúdio, depois do programa, a farra continuou. Tem gente que dança bem, mas eu estou só na tentativa do 'pei pei pei'", brincou a famosa, antes de soltar o vídeo.

A apresentadora deixou claro que o talento para a dança pode não ser o seu forte, mas o momento viralizou nas redes sociais. "A gente estava aprendendo com esse vídeo. São 28 milhões de visualizações! Não é quadril, é a pelve, uma coisa quebrada", explicou, referindo-se a coreografia de Lis Padilla, uma peruana de 33 anos.

Nas redes sociais, a dancinha de Ana Maria e companhia repercutiu. “O dia aqui está sendo embalado pelo PEI PEI PEI da Pabllo Vittar”, declarou a apresentadora. “Passei muita vergonha”, admitiu Arthur Peak. “Na vida eu sou a Ana Maria, tentando fazer as dancinhas”, confessou uma internauta. “Gente eu fiquei viva até hoje para ver o Arthur Paek fazendo uma dancinha”, brincou outra.