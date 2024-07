Mariana Rios está namorando o milionário Juca Diniz, herdeiro de rede de supermercado - Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2024 12:13 | Atualizado 25/07/2024 12:14

Mariana Rios abriu o coração em entrevista ao podcast "Vi na Vivi" e falou pela primeira vez sobre seu relacionamento com Juca Diniz. A atriz, que completou 39 anos em julho, e o economista, neto do bilionário Abílio Diniz, têm uma diferença de idade de 11 anos.

Segundo a artista, o casal se conectou desde o primeiro momento juntos. "Não acredito nessa coisa da idade. Quando eu encontrei o João, e a gente teve a nossa primeira conversa, a gente já ficou junto desde o primeiro dia. Foi tudo muito rápido, porque a conexão aconteceu em todos os sentidos. [...] São 11 anos de diferença, mas a gente não lembra disso, não fala sobre isso. O casal é quem tem que saber. O amor não depende de idade", afirmou.



Mariana destacou que, apesar das diferenças, a conexão entre eles é profunda. “Você encontrar uma pessoa e se conectar em todas as áreas é um privilégio. Mas isso não quer dizer que tudo vai ser um mar de rosas. Todos os relacionamentos têm seus altos e baixos. O amadurecimento te traz a sabedoria de passar por esses altos e baixos de maneira leve. Mais do que amor e paixão, a admiração é essencial. Quando você para de admirar, a coisa desanda”, acrescentou.



Além de compartilhar suas reflexões sobre o amor, Mariana contou que adotou novos hábitos graças ao namorado. "Eu comecei a fazer ciclismo e corri 10km. E ele trouxe esse universo para mim. Eu, experimentei por mim, porque eu sou uma pessoa curiosa, e não para agradar ninguém. Ele é do cenário completamente diferente do meu, que é tecnologia, economia, energia, do esporte, gosta de cozinhar. Aí vem eu: que sou da música, estuda psicanálise. Então, a gente vem e soma", explicou.



Recentemente, a atriz também falou sobre a realização de um grande sonho: a conquista da casa própria. “Estou bem emocionada. Tenho pavor de vídeo e post chorando, mas quis ligar a câmera do celular quando acordei na minha casa nova. Esperei tanto por esse momento”, revelou em seu Instagram, lembrando início da carreira, quando deixou sua cidade natal, Araxá, em Minas Gerais, para tentar a sorte no Rio de Janeiro.