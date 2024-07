Andréa Nóbrega: novos rumos - Divulgação

Publicado 25/07/2024

A coluna Daniel Nascimento noticiou, com exclusividade, que uma joalheria moveu ação contra Andréa Nóbrega , alegando inadimplência na compra de um anel de diamantes e ouro amarelo, no valor de R$ 45.600,00, adquirido em dezembro de 2022. Agora, a assessoria da ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega entrou em contato com este colunista para revelar que o estabelecimento recusou a devolução do acessório.

A socialite está no centro de uma polêmica após uma joalheria se recusar a aceitar a devolução do anel de R$ 45 mil. Conforme informado pela assessora Graziela Lucci, em conjunto com defesa da ex-Fazenda, Andréa é cliente de longa data e sempre comprou joias na loja sem problemas, aproveitando facilidades de pagamento. Desta vez, porém, ela tentou devolver o anel logo após a compra, alegando motivos pessoais, e não teve sucesso.



Segundo a assessora, a tentativa de devolução foi motivada pela necessidade urgente de dinheiro em espécie para pagar despesas médicas de sua mãe, diagnosticada com Alzheimer e sem convênio médico. Considerando a suposta relação de confiança existente com a empresa, Andréa achou que conseguiria devolver o anel sem problemas, o que foi negado. Diversas negociações foram feitas, inclusive entre advogados, mas a loja manteve a recusa.



A equipe da ex-peoa explicou que, após a compra da joia, precisou do dinheiro para pagar hospital e remédios para sua mãe, que necessita de atendimento 24 horas e uma estrutura especial em casa. Entre ficar com o acessório de luxo e usar o dinheiro para ajudar a matriarca, ela escolheu a segunda opção sem pensar duas vezes. Com o aumento dos gastos ao longo do tempo, a necessidade de resolver a dívida se tornou ainda mais urgente.



Chateada com a situação, Andréa espera que o Poder Judiciário reconheça a possibilidade de devolução do anel. Sua assessora de imprensa, Graziela Lucci, reforçou que a socialite sempre foi uma cliente fiel da loja e está desapontada com a recusa em um momento tão delicado.