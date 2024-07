Mani Reggo, ex de Davi Brito, esclarece relação com família do ex-BBB - Foto: Reprodução

Publicado 25/07/2024 09:44

Mani Reggo aproveitou um momento do dia para interagir com seus mais de 5 milhões de seguidores. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e respondeu diversas dúvidas enviadas pelos internautas. Entre os assuntos mais comentados, estava a antiga relação da empreendedora com Davi Brito, campeão do BBB 24, e sua família.



Mesmo separados há quase quatro meses, o nome de Davi Brito ainda é frequentemente ligado ao de Mani Reggo. Durante a sessão de perguntas em seus stories do Instagram, um seguidor questionou sobre a proximidade da influencer com o ex-sogro, pai do baiano. Especulações de que eles estariam morando juntos circulam na internet há algum tempo.



"O pai do Davi ainda mora com você?", perguntou um dos seguidores. A empreendedora aproveitou para esclarecer os boatos. "De todos os absurdos que falaram sobre mim na internet, eu não acredito que teve gente que acreditou nisso. Ele nunca morou comigo, ele é casado", garantiu.

No entanto, ambos mantém uma boa convivência. "A gente sempre teve uma relação boa, ele ora muito por mim e eu por ele. Nos falamos frequentemente, tanto com ele quanto a esposa dele, ele sempre manda oração, é uma pessoa querida, tenho ele como pai. Então, ele nunca morou comigo", explicou.



Davi Brito e Mani Reggo terminaram o relacionamento logo após o jovem deixar o reality show. A decisão de colocar um ponto final na união partiu da empreendedora, segundo o ex-BBB.