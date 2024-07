Pai do ator Iran Malfitano, Iran Malfi, morre aos 78 anos - Foto: Reprodução

Pai do ator Iran Malfitano, Iran Malfi, morre aos 78 anosFoto: Reprodução

Publicado 25/07/2024 08:44 | Atualizado 25/07/2024 08:46

Na madrugada desta quinta-feira (25), faleceu aos 78 anos Iran Malfitano Arantes, conhecido como Iran Malfi, pai do ator Iran Malfitano. A notícia foi confirmada pelo próprio artista por meio das redes sociais onde expressou seu luto e informou amigos e familiares sobre o velório.

"É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai, Iran Malfi", escreveu o ator em seus stories do Instagram, junto a um emoji de coração partido. A causa da morte não foi divulgada.



Iran Malfi era um oftalmologista renomado. Além de Iran Malfitano, ele deixa duas filhas, Thaiza e Luiza, e sua esposa, Cecilia. A notícia abalou familiares, amigos e fãs do ator, que se solidarizaram com a perda através das redes sociais.



O velório e sepultamento de Iran Malfi ocorrerão nesta manhã, no Espírito Santo. "Família e amigos, venho informar que o velório do nosso amor, Iran, será a partir das 11h, no cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras", publicou Iran Malfitano, como legenda de uma comovente foto em preto e branco do pai.