Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 24/07/2024 18:53 | Atualizado 24/07/2024 18:55

Virginia Fonseca estava passeando pela Fazenda Talismã com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, frutos do relacionamento com Zé Felipe, e chamou atenção dos fãs. Isso porque o grupo passou em frente uma boiada e a reação das herdeiras do casal divertiu os internautas.



Enquanto assistia aos bois ficando para trás, Maria Alice começou a nomear o gado: “O papai, a mamãe comendo alface, o Lucas Guedez…”, declarou ela, divertindo a influenciadora. Enquanto isso, Maria Flor repetia “oi boizinho” para cada animal. As duas esbanjam fofura e deram o que falar nas redes sociais.



Após o agrado, a empresária mostrou que o “elogio” não passou batido. “Obrigada Maria pelo carinho de sempre”, ironizou a influenciadora com vários emojis de gargalhada ao compartilhar o momento nos stories do Instagram.



Nas redes sociais, o vídeo repercutiu. “Sinal de que a Virgínia come bastante salada! Que não é à toa o corpo”, refletiu uma fã. “Maria Alice dando nome aos bois (risos) Maria Sofia, Maria Vitória até as primas não escaparam”, reparou outra. “A nova Nicole Bahls (risos) já se juntem para nomear os animais”, declarou uma terceira. “Maria Alice é o Pai e o avô todinho”, apontou mais uma.