Juliana Paes Reprodução

Publicado 24/07/2024 15:17 | Atualizado 24/07/2024 15:30

Juliana Paes usou as redes sociais para fazer um desabafo após momento exaustivo com seu filho, Pedro Paes. A atriz compartilhou uma conversa por aplicativo de mensagens, na qual confessou sua irritação com a forma como o rapaz responde às suas mensagens.

Em seus stories do Instagram, a famosa conversou com as seguidoras sobre o que seria uma atitude comum do filho. “Ódio quando você usa abreviações para conversar comigo”, disparou ela, após Pedro responder com simples "Ss" e "nd" para a artista.



No print compartilhado, Juliana questiona Pedro sobre seu dia, perguntando se estava tudo bem e o que ele estava fazendo. A resposta do jovem, que teria utilizado abreviações típicas do universo adolescente, fez a atriz se manifestar. Pedro Paes teria dito, em suas próprias palavras, que estava bem e não estava fazendo "nada" em casa.



Em seguida, Juliana Paes aproveitou para perguntar às fãs se também se incomodavam com essa situação. “Alguém mais se irrita com esse tipo de mensagem? Ss e nd?”, questionou, buscando a opinião de suas seguidoras sobre o comportamento dos filhos. Além de Pedro, Juliana é mãe de Antônio, frutos do casamento com Carlos Eduardo Baptista.



Atualmente, Juliana Paes está em alta com seu trabalho na série “Pedaço de Mim”, da Netflix. Interpretando Liana, ela destaca que a produção tem sido um grande presente em sua carreira. Incçusive, ela afirmou que o melodrama é uma ferramenta poderosa para provocar o público em temas delicados.

Para quem não acompanhou, a trama aborda um caso raro de superfecundação heteropaternal, ou seja, quando uma mulher engravida de dois homens em uma única gestação. Porém, a situação é ainda mais complexa, já que um dos bebês é fruto de uma violência sexual sofrida pela pela protagonista.