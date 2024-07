Maquiador de famosas como Juliette é encontrado morto aos 27 anos - Foto: Reprodução

24/07/2024

O falecimento de Vinicius Walister, de 27 anos, conhecido como o "maquiador das famosas", abalou o mundo das celebridades. O rapaz foi encontrado sem vida na última segunda-feira (22) em seu apartamento em São Paulo. A polícia está investigando a causa da morte e, até o momento, detalhes não foram revelados.



A confirmação da morte veio da primeira-dama do Mato Grosso, Virginia Mendes, que era cliente do maquiador. “Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do querido Vinicius, que já foi meu maquiador. Vinicius não era apenas um excelente profissional, mas também uma pessoa maravilhosa, sempre gentil e atencioso”, declarou. Ela também ressaltou que as autoridades estão investigando o caso.



Nos comentários nas redes sociais, muitos internautas expressaram sua tristeza. “Menino muito querido e amado pela comunidade de profissionais da beleza em Cuiabá! Isso é muito triste! Que Deus o receba! Pessoa incrível que tive o prazer de trabalhar junto!”, declarou uma seguidora. “Meu Deus, não sabia. Me maquiou diversas vezes em SP, que tristeza. Meus sentimentos a toda família”, lamentou outra.



A proprietária do salão onde Vinicius trabalhava, Adriana Reis Gabriel, revelou que o maquiador estava lutando contra a depressão, enquanto vivia a melhor fase da vida profissional. Ela contou ainda que ele estava recebendo o apoio psicológico necessário, mas se foi e vai deixar saudade.



Vinicius Walister era responsável pela beleza de diversas celebridades, o maquiador já atendeu nomes como Juliette, Mariana Ximenes, Ticiane Pinheiro, Alinne Moraes, Vanessa Lopes, Thais Braz e Emilly Araújo.