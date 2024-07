Patrícia Ramos sobre Key Alves: 'Ia desconfigurar a cara dela' - Foto: Reprodução

Patrícia Ramos não evitou falar mais uma vez sobre Key Alves após polêmica com áudio vazado. Para quem não lembra, a apresentadora chamou a ex-BBB de “escrota” na época do confinamento. Agora, ela deu gargalhadas ao relembrar os bastidores da treta durante conversa com Valen Bandeira.

Durante participação no podcast “Passa Lá Em Casa”, a famosa comentou o caso. “Eu tenho pra mim que foi uma pessoa [da produção do BBB]... Eu acho que foi o próprio Boninho, cara, pra dar uma movimentada no programa, me usou de bucha”, declarou ela ao ser questionada sobre quem teria vazado o áudio

Valen, a anfitriã, então perguntou se a apresentadora trocaria 5 minutinhos de soco com a jogadora de vôlei. “Eu não trocaria não, porque eu ia desconfigurar a cara dela.”, respondeu a influenciadora, que se considera uma arma branca devido a treinos intensos de boxe. “Não ia querer ácido e hialurônico pra dar jeito naquilo ali”, brincou.

“Gente, ela é insuportável, eu não me arrependo de ter falado nada”, confessou. “Quando vazou áudio, teve toda aquela mobilização dentro da Globo, né? Fazer reunião, nota de desculpa, não sei o que… E eles queriam que eu botasse uma camisa branca, ficasse sem maquiagem e falasse ‘Me desculpa Key Alves e a todos os fãs’”, revelou.

Porém, Patrícia Ramos deixou claro que o pedido de desculpas em vídeo não ia funcionar. “Eu falei, gente, debochada do jeito que eu sou, as pessoas vão ver na minha cara [que não é sincero]”, explicou. A famosa então demonstrou como seria o seu pronunciamento, aos risos.

Na ocasião, a apresentadora até lembrou de entrevista com outro ex-brother. “Pô, a minha entrevista com o Gabriel Fop, cara, foi ridículo. Eu ficava assim [segurando o riso]”, recordou. “‘Então, Gabriel, você disse que pegou a Anitta, ela nem te segue no Instagram’ [risos]”, brincou a influenciadora.