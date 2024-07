Ex-BBB Leidy Elin revela convite e se irá participar de A Fazenda - Foto: Reprodução

Ex-BBB Leidy Elin revela convite e se irá participar de A FazendaFoto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 20:24 | Atualizado 23/07/2024 20:27

Leidy Elin, que viralizou por jogar as roupas de Davi Brito na piscina durante uma briga, não estará em A Fazenda 16. A trancista revelou em suas redes sociais que recebeu o convite da Record, mas decidiu recusá-lo.



Em Stories do seu Instagram, a ex-sister abriu o coração com os seguidores. "Gente, vocês lotam as minhas caixinhas de perguntas, sempre perguntando de A Fazenda. Vocês falam que eu estava no reality show errado, que meu reality show tinha que ser A Fazenda", iniciou.



Em seguida, a influenciadora confirmou que foi convidada para o reality show. "Vamos lá. Eu recebi o convite da Fazenda, só que eu não vou, por motivos psicológicos. Gente, eu não estava bem! Vocês viram que eu sumi do Instagram, das redes sociais", explicou.



"Vocês ficaram perguntando por que eu sumi... É porque eu não estou bem psicologicamente. Agora, eu estou melhor, graças a Deus. Estou fazendo acompanhamento. Mas não tem como entrar em outro confinamento no mesmo ano. Dois confinamentos para mim não dá!", confessou.



O foco da famosa agora é cuidar de si própria. "Primeiro, a gente tem que tratar a nossa cabecinha, cuidar da nossa saúde mental, da saúde física, para depois tentar qualquer coisa. Senão, eu não ia entregar a Leidy que vocês estão esperando, sabe?", explicou.



No entanto, a ex-participante do BBB 24 não descartou integrar o elenco de outros realities no futuro. "Tomara que vocês possam me ver lá, em A Fazenda. Mas neste ano, não, por motivos psicológicos, e apenas por isso. Prefiro cuidar de mim, tudo bonitinho, para depois pensar em um próximo reality", declarou.



Aliás, a famosa deixou escapar que A Fazenda não teria sido o único programa a convidá-la. "Fui chamada para dois realities nesse ano, mas eu ainda não tô muito bem. Agora eu tô melhorando, tô com meus amigos perto de mim, minha família me acolhendo como sempre. Então, mais para a frente, talvez vocês possam me ver em reality. As portas vou deixar sempre abertas", revelou.