Rebecca reúne time de peso do funk carioca em parceria musicalFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2024 16:27

Rebecca, que cresceu no Morro São João, na zona norte do Rio de Janeiro, se uniu ao grupo Os Quebradeiras e ao MC GW para seu novo trabalho musical, impregnado com a vibrante energia do funk carioca. O quarteto de Niterói, composto por Zelé, RK, Gustavinho e LC, conquistou fama pelo passinho e se tornou viral com os sucessos "Na Rebolada" e "Pagodão do Birimbola". MC GW, de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, se destacou como um dos cinco artistas brasileiros mais ouvidos no exterior em 2023. Este time de peso do funk está preparando o lançamento de "Do Jeito Que Eu Quero" nesta sexta-feira, dia 26.

Para a cantora, a escolha dos artistas e essa colaboração representam o funk carioca em sua forma mais pura. “Eles têm o funk na veia porque vieram das danças nos bailes. Estão viralizando e ganhando o mundo com as músicas porque mostram talento e representam a nossa cultura e nosso som. Cada um deles traz uma autenticidade e uma energia que só quem cresceu no meio do funk pode entender. Essa união é mais do que uma parceria musical, é um movimento que celebra nossas raízes e espalha a essência do funk carioca pelo mundo," ressalta.

Com uma batida pulsante, “Do Jeito Que Eu Quero” também fala sobre a liberdade sexual feminina: “Com a música, eu quero mostrar que as mulheres podem ser livres para falar sobre a sua sexualidade”. Rebecca é uma mulher preta, bissexual e acha importante que as mulheres tenham a autonomia sobre os seus corpos e não se privem dos seus desejos por julgamentos: “Estamos no controle das nossas vidas, temos os nossos desejos, prazeres e podemos falar sobre isso sem medo. Somos livres para expor as nossas vontades”, diz a funkeira.

Rebecca é um dos grandes nomes do funk proibidão, a dona dos hits “Ao Som do 150”, “Repara”, “Desliza e Joga” e “Cai de Boca”. Só no seu canal no YouTube, a artista conta com quase meio bilhão de views e mais de um milhão de inscritos.