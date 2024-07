Noiva de Zezé Di Camargo faz misteriosa em postagem - Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2024 12:28 | Atualizado 23/07/2024 12:43

Zezé Di Camargo não tem papas na língua quando o assunto é sua vida íntima. O cantor de 61 anos revelou detalhes picantes sobre sua relação com a noiva, Graciele Lacerda, de 43, que está esperando o primeiro filho do casal. Segundo o famoso, o segredo para manter a boa forma física está na rotina sexual da dupla.

O artista deixou claro qual seria sua meta diária para relações íntimas com a amada. "Duas horas de sexo, você perde 800 calorias. Por que você acha que eu estou magrinho? Quando eu não posso fazer academia, aí a esposa resolve o problema", brincou o sertanejo em entrevista ao Marçal Talks.



O pai de Wanessa Camargo também comentou que, quando se aposentar dos palcos, pretende investir em um novo ramo. "Você tem que entender uma coisa: a gente não dá para competir com mulher. Quando eu parar de cantar, eu vou virar um Paulo Marçal do sexo, para dar mentoria sexual," afirmou.

O famoso é pai de três filhos, são eles Wanessa, cantora, Camilla, atriz Igor Camargo, empresário da irmã mais velha. Todos eles são frutos de seu relacionamento de 30 anos com a Zilu Godoy. No entanto, agora Zezé Di Camargo espera seu futuro herdeiro com a influenciadora Graciele Lacerda, sua noiva.