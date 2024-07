Após polêmicas em A Fazenda, Jaquelline revela se perdoou Cariúcha - Foto: Reprodução

Após polêmicas em A Fazenda, Jaquelline revela se perdoou CariúchaFoto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 10:39 | Atualizado 23/07/2024 10:40

Jaquelline Grohalski reagiu ao pedido de perdão feito pela apresentadora Cariúcha durante o programa Fofocalizando. A ex-Fazenda pediu desculpas para a campeã da última edição do reality show e seu ex-namorado Lucas Souza. Já a influenciadora revelou se perdoava ou não a ex-colega de confinamento.

A influenciadora Jaquelline Grohalski reagiu ao pedido de perdão da apresentadora Cariúcha. A ex-Fazenda abriu o coração no Fofocalizando e mandou um recado para a influencer e Lucas Souza. Após o pedido de desculpas, a campeã da última edição da Fazenda revelou nas redes sociais se perdoava ou não a ex-companheira de reality.



Em seu perfil no X, antigo Twitter, Jaque foi direta ao ponto, revelando ter assistido a entrevista de Cariúcha: “Aceito sim seu pedido de desculpas, como você mesma disse, ninguém é perfeito! Acho que sua jornada aqui fora está sendo muito bonita”, elogiou a campeã de A Fazenda 15.



A famosa ainda fez uma reflexão sobre a trajetória da ex-colega de confinamento. “É fácil estar ao lado de quem está bem na fita; o difícil é apoiar quem está sendo cancelado. Já vivi os dois lados dessa experiência. Você está brilhando muito, desejo sucesso e muitas conquistas novas”, declarou.



Pouco tempo depois, Cariúcha respondeu a fala da ex-namorada de Lucas Souza. “Muito obrigada por liberar o seu perdão! Eu fui uma má pessoa, mas a cada dia venho melhorando como ser humano. A sua trajetória aqui fora também está muito bonita, continue brilhando, você merece!”, afirmou.



Para quem não acompanhou, Cariúcha viveu algumas desavenças com Jaquelline e Lucas Souza, que namoravam em A Fazenda 15. No reality show, a comunicadora era rival do casal e trocou farpas com eles em diversos momentos do programa. Porém, tudo indica que essa treta ficou no passado.

