Caco Ciocler retorna às novelas em remake de "Pantanal"Divulgação/Globo

Publicado 22/07/2024 20:23 | Atualizado 22/07/2024 20:34

Caco Ciocler causou polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira (22). Isso porque supostos nudes do famoso vazaram na web e o nome do ator rapidamente entrou entre os tópicos mais comentados do Brasil. As imagens geraram uma avalanche de reações e o global colecionou elogios.

Nas imagens, que viralizaram no X, antigo Twitter, Ciocler teria deixado as genitálias à mostra. Inclusive, para confirmar a veracidade das fotos, internautas se apegaram a tatuagem no pé, que seria idêntica à do ator. Porém, o famoso ainda não se pronunciou sobre o vazamento dos supostos nudes e autenticidade dos mesmos também não foi confirmada.



Embora não saibam se estão admirando o corpo do ator ou uma imagem produzida por IA, internautas vem se divertindo com a visão privilegiada. “Não queria ter visto as nudes do Caco Ciocler porque ele já era o sonho da minha vida sem eu nem ver o pau. Agora que eu vi, vou ser triste pro resto da vida, pois nunca terei a chance de me deitar com este homem, que é simplesmente perfeito”, disparou um seguidor. “Eu vi. Ele tem um corpo lindo e peludo”, revelou outra. “Ele é um gostosão”, cravou mais uma.



O ator, cujo último trabalho na TV foi no remake de Pantanal como o psicanalista Gustavo, está casado com Paula Cesar desde março deste ano. Eles assumiram publicamente o relacionamento em 2019 e passaram a morar juntos durante a pandemia.

“Eu sempre falava para Paula: ‘amor, mas a gente já é casado, pra quê?’ E ela me falou uma coisa tão linda, a cerimônia não é só para a gente, é um lugar onde a gente pode renovar nossos votos, mas é para os outros, é para a gente espalhar amor”, declarou ele na ocasião.

