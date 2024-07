Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 19:23

Ana Hickmann lançou sua nova franquia "Além do Olhar" em um evento repleto de celebridades, empresários e fãs. Na última sexta-feira (19), em Goiânia, a famosa celebrou o novo empreendimento. Apesar disso, nem todos ficaram satisfeitos com a novidade. Na verdade, Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, demonstrou sua insatisfação publicamente.



O empresário publicou um vídeo no Instagram expressando sua indignação. Segundo Alexandre. “Na sexta-feira agora, na cidade de Goiânia, foi feita um relançamento da marca 'Além do Olhar', pela Ana Hickmann, o Dr. Bounes e a empresária Rose Lourenço. O que chama a atenção é que ambos [Bounes e Rose] ignoraram o fato de eu ser sócio dessa marca em 16,5%, cota societária idêntica a da apresentadora Ana Hickmann e isso me provocou muita indignação”, iniciou.



Alexandre continuou criticando a falta de comunicação sobre o lançamento. “Não fui consultado, sequer fui aluído se eu concordava ou não, se eu aprovava ou não… Isso é mais um capítulo muito triste ao qual estou tendo que vir aqui manifestar a minha indignação e, óbvio, que tomarei as medidas jurídicas necessárias”, finalizou.

A situação gerou bastante repercussão nas redes sociais. “Inveja pura, vai trabalhar insuportável”, disparou uma internauta. “Tá com raiva porque sempre mandou nela , Deus que de muita luz para ela”, desejou outra. “Enquanto ele fala dela ela só tá crescendo”, apontou um terceiro. “O cara é um sem noção, perdeu playboy”, cravou mais uma.