Davi Britto e musa do Boi Garantido, Tamires Assis - Reprodução

Publicado 22/07/2024 17:15 | Atualizado 22/07/2024 17:24

Davi Brito compartilhou uma mensagem enigmática nas redes sociais dizendo que está começando um novo ciclo e fez uma reflexão. Após fim do relacionamento com Tamires Assis, devido a polêmica com suposta febre de fachada e cancelamento de encontro, o famoso alega estar lidando com o “ciclo da vida”.Em seu perfil no Instagram, ele publicou uma foto tomando uma água de côco à beira do mar. “A vida é um incrível ciclo; uns se vão, outros vem; e ela, continuamente, em evolução, nos transforma, nos recicla, nos molda à medida que permitimos que ela assim o faça”, escreveu o campeão do BBB. A publicação veio após a dançarina detonar o ex-BBB em um áudio Para quem não acompanhou, o fim do namoro do rapaz com Tamires Assis aconteceu após o mesmo dizer que estava doente e cancelar encontro com a moça, enquanto a influencer estava prestes a pegar um avião para Salvador. Na ocasião, ele publicou a foto de um termômetro e alegou estar com febre, mas internautas mostraram que a imagem foi retirada da internet.Agora o ex-BBB ataca novamente! Isso porque a legenda de sua última publicação, que muitos apontaram como indireta para a musa do Boi Garantido, também teria sido retirada da web. Ao pesquisar o texto, a internet aponta que o mesmo pertence à Fátima S. Alcântara.