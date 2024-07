Davi Britto posa com musa do Boi Garantido, Tamires Assis - Reprodução

Publicado 22/07/2024 16:27 | Atualizado 22/07/2024 16:28

Tamires Assis não economizou nas palavras ao falar sobre Davi Brito, após um encontro que foi desmarcado na última semana. Vale lembrar que o fim do namoro do vencedor do BBB 24 com influencer aconteceu após o mesmo dizer que estava doente e cancelar passeio com a moça, quando a mesma estava prestes a pegar um avião para Salvador.

Em um áudio revelador enviado ao colunista Erlan Bastos, do Em OFF, a musa do Boi Garantido revelou que se sentiu usada pelo famoso. “Daqui a pouco ele vai fazer outra merda e vão me esquecer, pelo menos assim eu espero, porque eu quero minha paz. Esse cara me usou, da maneira que ele precisava me usar e eu espero que ele pague por tudo isso que ele está fazendo”, desabafou.



A musa do Boi Garantido continuou, revelando seu desgosto com a situação: “Não tenho nada a ver com ele, fui odiada de graça por pessoas por estar perto dele e agora eu preciso desvincular minha imagem da imagem dele urgente. Tentei ajudá-lo, fazer ele enxergar certas coisas, só que ele é uma pessoa cabeça dura e não tem nada a ver comigo”, afirmou.

Tamires deixou claro que suas intenções eram puras, mas que agora, busca se distanciar da polêmica que envolve o ex-BBB. “A vida dele já é tão horrível, pelo que eu percebi, o pouco que a gente conviveu… Ele me ligava de dia, de tarde e de noite, ligava de vídeo e a vida dele era um tédio, ele não fazia nada, não sai de casa pra nada”, contou.

A ex-affair deixou claro que, para ela, essa rotina monótona não fazia parte dos planos. “Fica horas e horas em casa sem fazer nada, desorientado, procurando alguma coisa pra fazer e pra aparecer, pra ficar sempre na mídia. Por que essa é a intenção dele, mas ele só faz besteira”, destacou.