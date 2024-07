Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 22/07/2024 11:24

Bruna Marquezine, de 28 anos, chegou à Itália e já está aproveitando as maravilhas de Roma. A atriz divulgou em suas redes sociais alguns cliques do luxuoso hotel onde está hospedada, o Eden Rome. Recentemente, a famosa aproveitou sua passagem pela França e, posteriormente, Japão, países em que teria aproveitado férias ao lado de João Guilherme.

Agora na Itália, a artista desfruta do estabelecimento que oferece uma vasta gama de serviços, incluindo biblioteca, academia, cabeleireiro, spa e babá, além de mensageiro e outros mimos. Aliás, o hotel de luxo conta com diárias que podem ultrapassar os R$ 30 mil.



O Eden Rome possui uma variedade de acomodações, com o quarto mais barato, o Classic Room, custando aproximadamente R$ 8.500 por noite. Para os que buscam ainda mais exclusividade, a suíte Grande Bellezza, com diárias de R$ 31.496, oferece 100 m² incluindo varanda, banheira de imersão e serviços personalizados, como a preparação da cama para dormir.



Antes de chegar à Itália, Bruna desfrutou de uma estadia no renomado Hotel Plaza Athénée, em Paris. Quando a atriz esteve por lá, o quarto mais básico custava R$ 12.202 por noite. Já a Suíte Prestige, com 100 m² e todos os luxos possíveis, poderia chegar a R$ 47 mil. Localizado na famosa Avenue Montaigne, o espaço é conhecido por seus serviços como o spa do Instituto Dior e uma pista de patinação no gelo.