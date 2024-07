Luana Piovani cai na risada após fala de Pedro Scooby: ’Levar apavoro’ - Foto: Reprodução

Luana Piovani cai na risada após fala de Pedro Scooby: ’Levar apavoro’Foto: Reprodução

Publicado 22/07/2024 09:13 | Atualizado 22/07/2024 09:29

Luana Piovani causou alvoroço nas redes sociais ao comentar o novo visual do filho, Dom. Após Pedro Scooby, ex-marido da atriz e pai do menino, postar um vídeo raspando os cabelos descoloridos de Dom, a atriz não escondeu seu descontentamento.

Enquanto Luana reside em Portugal com os gêmeos Bem e Liz, que estão temporariamente no Brasil com o pai, Scooby vive no Rio de Janeiro com Dom. O surfista compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que raspava o cabelo do filho, o que gerou uma série de comentários e opiniões divididas.

Uma seguidora chegou a mencionar a semelhança do corte com o visual de Neymar Jr, mas a artista não pensou duas vezes antes de corrigir: "Opa, erro na referência do Brad Pitt no Clube da Luta, fia", ironizou a apresentadora em resposta.



A atriz revelou reprovou mudanças no cabelo dos filhos, temendo que isso possa prejudicá-los futuramente. “Eu sou contra, esses meninos com 30 anos vão estar carecas, mas sempre sou voto vencido porque ele pergunta depois de ter 'vendido' a ideia pras crianças, então disse sou contra, mas não proíbo, até porque não adiantaria”, afirmou ela.

Apesar das críticas, Luana não deixou de elogiar a aparência dos filhos. "Acho que ficam lindos, mas acho que os bulbos vão tudo apodrecer", completou. Em tom de desabafo, ela acrescentou: "Eu só sou a mãe, né? Não a heroína, o papel do heroi não me foi dado", disse com ironia.