Paolla Oliveira abre álbum de fotos em Dubai - Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2024 14:28 | Atualizado 20/07/2024 14:30

Paolla Oliveira usou suas redes sociais para comentar as especulações sobre o fim de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira. Na manhã deste sábado (20), de forma bem-humorada, a artista ironizou os boatos e fez um pedido inusitado ao parceiro.

Em seus stories do Instagram, a famosa foi direta com os seguidores: "Olha, vocês acham bonito isso, né?! Elas estão rindo da minha cara, gente. Inteligência artificial é novidade, agora fofoca não. Não sei do que vocês estão rindo", disse ela, enquanto mostrava pessoas próximas rindo da fake news.



Paolla mostrou o momento em que chega na cozinha de casa e vê seus amigos rindo dos boatos. "O Diogo nem em casa está e eu tenho que agora aguentar a bomba de que a gente terminou, que o relacionamento vai mal. Como é que eu provo um negócio desses? Quer saber? Tirando as risadas dessas daqui, que está valendo [como prova], não acreditem no que vocês ouvem e veem na internet", declarou.



A atriz aproveitou para desmentir os rumores e esclarecer a situação. "Nem tudo é verdade. Agora, estou com essa bomba. Vou ligar para o Diogo", brincou Paolla, antes de fazer um pedido direto ao namorado. "Vê se pode, Diogo Nogueira?! Me manda flores, alguma coisa, vamos resolver isso", acrescentou ela na legenda.