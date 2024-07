Irmã de Neymar deixa de seguir Bruna Biancardi e volta atrás - Foto: Reprodução

Irmã de Neymar deixa de seguir Bruna Biancardi e volta atrásFoto: Reprodução

Publicado 20/07/2024 11:56 | Atualizado 20/07/2024 11:58

Neymar assumiu recentemente a paternidade de Helena, fruto de envolvimento com Amanda Kimberlly, amiga próxima de sua irmã Rafaella Santos. Após o jogador publicar as primeiras fotos com a caçula, uma nova polêmica surgiu quando internautas notaram que a cunhada havia deixado de seguir Bruna Biancardi. Porém, há mais para ser contado nessa história...



A repercussão do unfollow foi imediata, levando Rafaella a se manifestar sobre o caso. Segundo a irmã de Neymar, ela foi removida da lista de seguidores de Bruna e não havia deixado de segui-la por vontade própria. Inclusive, após o alvoroço dos fãs, a influenciadora voltou a seguir a modelo. Ainda assim, essa não é a primeira vez, e provavelmente não será a última, que as duas se envolvem em uma polêmica.



Neymar começou a namorar com Bruna Biancardi em 2021 e anunciaram a gravidez de Mavie em 2023. Porém, desde o início do relacionamento, rumores sugerem que a família do atleta não tem a melhor das relações com a famosa. Uma prova desse estranhamento são as várias intrigas públicas que o grupo se envolveu ao longo dos anos.

Até durante o período que o casal esteve separado, Bruna prezou por manter uma relação amigável com Neymar e sua família, mas o mesmo não teria acontecido com a cunhada. A ausência da modelo no aniversário de Rafaella, em março, não passou despercebida. Na data, a influencer viajava com Mavie para o exterior.

Outro caso, mais recente, diz respeito à própria Rafaella, que não compareceu ao batizado de Mavie, em junho, preferindo passar o dia na praia. Além disso, o rompimento de Neymar e Bruna em novembro passado, após o jogador ser flagrado com outras mulheres, também gerou tensões entre as duas. Inclusive, enquanto a modelo recebia consolo dos demais, a irmão do Menino Ney declarou publicamente seu apoio ao craque.

