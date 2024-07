Claudia Raia se despede da Globo - Reprodução/Instagram

Claudia Raia se despede da GloboReprodução/Instagram

Publicado 20/07/2024 11:23 | Atualizado 20/07/2024 11:26

Claudia Raia, aos 57 anos, publicou um vídeo nas redes sociais destacando os benefícios da masturbação na menopausa. Na gravação, a artista fez questão de empoderar mulheres em relação ao autoconhecimento. "Se toca, boba. Olha o tanto de benefício", escreveu na legenda da publicação, onde detalhou como essa prática pode ser benéfica durante essa fase da vida.



Entre os benefícios citados pela famosa, estão o alívio do estresse, a melhora do humor, o fortalecimento da musculatura pélvica, a ajuda na lubrificação da vagina, o conhecimento do próprio corpo e o aumento da autoestima. A atriz usou sua plataforma para falar abertamente sobre um tema que muitas vezes é tabu, incentivando o empoderamento feminino.



No entanto, nem todos os seguidores receberam bem o conteúdo. Alguns internautas criticaram a atriz, deixando comentários como "A velha pirou" e "Está virando uma pornografia!". Um seguidor chegou a insinuar que Claudia abordava o tema por questões pessoais: "Ela deve fazer porque o tal marido não dá conta".



Claudia, que é casada com Jarbas Homem de Mello, 54, não deixou as críticas sem resposta. “Meu amor, quem te disse? Inclusive, você pode se tocar acompanhada ou não. No caso, a informação não é sobre a minha vida pessoal, mas sim uma forma de contribuir com a vida de mulheres que estão na menopausa. Um olhar gentil não faz mal a ninguém”, rebateu.