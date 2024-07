Wesley Safadão planeja reduzir 80% dos shows este ano após crises de ansiedade - Reprodução / Instagram

Publicado 20/07/2024 10:36 | Atualizado 20/07/2024 11:55

Wesley Safadão usou suas redes sociais para anunciar o cancelamento do show que faria na madrugada desta sexta-feira (19), em Salinópolis, no Pará, por motivos de saúde. O cantor revelou que estava sentindo fortes contrações musculares e precisou buscar atendimento médico urgente, impossibilitando sua apresentação.

Em seus stories do Instagram, a equipe do famoso publicou uma nota explicando a situação do artista. "O cantor sentiu fortes contrações musculares e está passando por atendimento médico", dizia o comunicado. A mensagem também garantiu que todas as cláusulas do contrato foram cumpridas pelo contratante, que se mostrou solidário e disponível para ajudar.



Apesar de tudo, o comunicado trouxe uma boa notícia para os fãs de Fortaleza. "Informamos ainda que, o show do artista de amanhã (20) no camarote Mucuripe, em Fortaleza, acontecerá normalmente. Agradecemos a compreensão de todos", finalizou a equipe de Safadão.



Wesley Safadão também compartilhou um vídeo enquanto era atendido por um médico, visivelmente abalado. "Coluna travada! Fazer um bloqueio agora nas costas para diminuir a dor que estou sentindo. Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida", lamentou.

"Hoje meu show seria no Pará! Queria muito estar em Salinas (PA), mas não vou conseguir! Tô muito triste. Minha tristeza de ter que cancelar esse show é maior do que a dor que passei o dia todo sentindo. VOu fazer esse bloqueio agora, ficar de repouso e, com fé em Deus, amanhã vou estar melhor", acrescentou o famoso.