Vanessa Lopes surge com ex de Yasmin Brunet e fãs questionam amizade - Foto: Reprodução

Vanessa Lopes surge com ex de Yasmin Brunet e fãs questionam amizadeFoto: Reprodução

Publicado 20/07/2024 12:56 | Atualizado 20/07/2024 12:58

Vanessa Lopes publicou um vídeo nas redes sociais com Gabriel Medina, ex-marido de Yasmin Brunet, e deu o que falar na web. Após a publicação, internautas questionaram se a tiktoker estava envolvida com o surfista. Além disso, levantaram o nome da filha de Luiza Brunet, questionando se ela deixaria de seguir a amiga depois da interação.



Após publicar um vídeo dançando com o atleta, a ex-BBB foi questionada por uma seguidora se o surfista é seu namorado. “Não, só amigo, meu namorado se chama Lucas Mamede”, respondeu a influenciadora, marcando o amado no comentário.



Apesar da explicação, o vídeo não repercutiu bem. “Quem namora não faz tik tok com amigo que já ‘pegou’, more não sei né”, declarou uma internauta. “Amiga, se valoriza né? Já pegou o boy, passava pano pro boy direto e agora que tá namorando, tá fazendo dancinha com ele? Pelo amor”, detonou outra.



Sobrou também para a ex-mulher do surfista, que é ex-colega de confinamento e amiga da influencer. “Eita que a Yasmin Brunet vai dar unfollow”, afirmou um seguidora. “Talvez agora ela pare de forçar amizade com a Vanessa”, respondeu outra. “Yasmin vai mandar um peito estala bate do nada”, ironizou uma terceira.



Embora nenhuma das famosas tenha se pronunciado sobre a amizade de Vanessa com Medina, parece que a tiktoker não quer problemas com a ex do rapaz. “Eu comentei que a Yasmin tava chorando em posição fetal naquele momento e muita gente tava curtindo, ela foi e apagou meu comentário (risos)”, revelou mais um.