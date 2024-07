Thommy Schiavo como Zoinho, em Pantanal - Divulgação

20/07/2024

Thommy Schiavo faleceu neste sábado (20), aos 39 anos, conforme confirmado por sua equipe. Conhecido por seu papel em "Pantanal", o ator também deixou gravada a novela "Guerreiros do Sol", do Globoplay, com estreia prevista para 2025. A notícia pegou todos de surpresa e deixou famosos e fãs consternados. Ele deixa a esposa e uma filha de apenas um ano.



Leandro Lima, que contracenou com Thommy em "Pantanal", foi um dos primeiros a lamentar a perda. "Acabo de receber uma notícia muito triste, nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou, ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era um cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas", desabafou.



O famoso ainda relembrou a relação especial de Thommy com sua filha. "Ele deixa Larinha, sua filha com quem sonhava tanto, mesmo antes dela nascer, e amava demais. Esse retrato que fiz dele lembro como se fosse hoje. Estamos orando por você, nosso eterno peão Zoinho", acrescentou ele.

A comoção nos comentários de sua publicação foi grande, com outros artistas expressando seu pesar. "Em choque! Ele me deu o bordão de um dos meus personagens mais queridos. Caramba! Que tristeza", declarou Alexandre Nero. "Poxa, conheci ele na novela 'Paraíso', que ele descanse em paz!", disse Fernanda Paes Leme. "Coração partido demais", completou Dira Paes. "Que triste notícia. Um abraço de amor em todos", comentou Fabiula Nascimento. "Inacreditável", afirmou Marcelo Serrado.

Juliano Cazarré, em uma live emocionante, rezou um terço por Thommy, desejando que ele encontre paz e interceda por sua filhinha. "Que Deus possa enxergar a pureza e a doçura do coração do Thommy, possa levar em conta as suas boas ações, que o Thommy possa encontrar o descanso eterno e que possa interceder dos céus por sua filhinha pequena que fica", destacou.