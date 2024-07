Susana Vieira - Reprodução/Globo

20/07/2024

Susana Vieira, de 81 anos, fez uma revelação surpreendente sobre sua vida amorosa. A atriz contou que está namorando virtualmente, mas quer manter o relacionamento longe dos holofotes. Na última edição do programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!, a famosa abriu o coração sobre o assunto.

"Agora estou com namoros virtuais. Não quero mais [que fique tudo] aparente. Não quero que a imprensa me fotografe. Isso é o que importa", revelou, destacando sua vontade de preservar a privacidade.



Além de falar sobre seu novo relacionamento, a famosa não poupou palavras ao comentar sobre sua preferência por dormir sozinha. "E também durmo sozinha. Não suporto ninguém me esquentando. Detesto dormir de conchinha. Eu adoro dormir sozinha, porque sou esquentada", contou, mostrando que valoriza o seu espaço e conforto.



A artista também abordou o tema do etarismo, um conceito que, segundo ela, é recente e ridículo. "Eu não sei o que é etarismo. Como de tudo, saio com os meus amigos. Olha na minha cara e vê se tenho alguma coisa? Só felicidade!”, afirmou

Ao final da entrevista, Susana Vieira reafirmou sua postura positiva em relação à vida. "Eles tiraram esse termo da cova de algum conde Drácula, isso não existia. A Betty Faria está certa: é uma coisa ridícula", concluiu.

Susana Vieira finalmente paga IPTU

Após a coluna Daniel Nascimento revelar com exclusividade que Susana Vieira, de 81 anos, acumulava uma dívida de aproximadamente R$ 7 mil por Imposto Predial e Territorial Urbano, a coluna apurou que a atriz quitou o débito. Inclusive, a Justiça encerrou oficialmente o processo de execução fiscal movido pela prefeitura Búzios contra a famosa.

Para quem não lembra, o valor total do IPTU devido, atualizado em agosto de 2021, era de R$ 6.767,72, pertencente ao período de 2018 a 2020. A quantia era referente a um imóvel localizado no bairro de Manguinhos, em Búzios, no Rio de Janeiro.

Já a decisão de extinguir o processo da veterana foi proferida pelo juiz Danilo Marques Borges no dia 13 de maio de 2024. O imbróglio judicial só chegou ao fim após a atriz pagar a dívida, custas e honorários e o município de Armação de Búzios informar e solicitar a Justiça a extinção.

A sentença destaca que ambas as partes foram devidamente notificadas sobre a decisão. O desfecho certamente traz alívio para a famosa, que agora vê seu nome livre do processo judicial.

Em contato com a coluna inicialmente a assessoria de imprensa da atriz, que talvez não tenha apurado da forma correta a existência da dívida, informou que Susana não possuía mais casa em Búzios e que não constavam débitos em seu nome e nem em nome de um suposto novo proprietário. Porém, conforme APURADO pela coluna, sim, caros leitores, diferente do que a assessoria da veterana quis fazer ao entrar em contato com outros veículos na intenção de nos descredibilizar, a apuração foi feita corretamente e foi constatado que o processo de cobrança existia, tendo a famosa sido citada no dia 01 de novembro de 2023. Agora, entretanto, com a quitação dos valores devidos, a atriz global livrou-se da dívida.