De luto, Fernanda Passos desabafa sobre saudade de Erasmo CarlosReprodução / Internet

Publicado 20/07/2024 16:00 | Atualizado 20/07/2024 16:03

Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, não deixou barato um ataque que recebeu nas redes sociais. A jovem, de 33 anos, compartilhou um comentário ofensivo que recebeu de um internauta e desabafou sobre a situação.

Nos stories do Instagram, ela exibiu uma mensagem que questionava suas intenções com o dinheiro deixado pelo cantor. "Vai gastar os milhões que ele deixou para você, com certeza era isso que você queria. Já chorou muito aqui", dizia o internauta.



O internauta continuou suas críticas, atacando a aparência de Fernanda: "Todo mundo já viu que você amava ele pela pessoa que era. Vai arrumar essa juba e gastar o dinheiro. Para de choradeira, já deu. Anda toda esculhambada para fazer cena", detonou

A viúva, indignada, respondeu com um desabafo sincero: "É aquele clichê... Nem todo homem, mas sempre um homem. Aparentemente, o Luiz Paulo está infeliz comigo e com a minha aparência, acha meu cabelo esculhambado. Tudo bem, porque a calvície precoce evidenciada por um corte de péssimo gosto também não me agrada", afirmou.



A pedagoga aproveitou para provocar e questionar a hipocrisia das críticas. "Só uma pergunta: quantas vezes por semana homens desprovidos de beleza recebem esse tipo de mensagem. Algum viúvo recebe?", escreveu, deixando claro seu incômodo com a situação.