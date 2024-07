David Banda e Madonna - Foto: Reprodução

Publicado 22/07/2024 08:32 | Atualizado 22/07/2024 08:33

David Banda, filho da icônica popstar Madonna, revelou recentemente que sua vida mudou drasticamente após decidir sair da casa da mãe. O jovem de 18 anos agora vive de maneira mais humilde, ganhando dinheiro ao dar aulas de violão e, às vezes, comendo "restos de comida" quando não tem dinheiro.

"É muito bom ter a experiência de ser nove da noite, eu estar com fome, perceber que não tenho dinheiro e ir procurar por restos de comida. É divertido ser jovem", declarou David ao tabloide britânico The Sun.



Atualmente, David mora no Bronx, em Nova York, com sua namorada, a modelo Maria Atuesta. O jovem artista afirmou que ama morar fora da casa de Madonna e se sente bem com a nova fase de sua vida. Na verdade, ele comentou ele comentou que ama morar fora da casa da artista.

Para se sustentar, David Banda oferece aulas de violão online por 200 dólares, o equivalente a cerca de R$ 1120,00. As aulas podem ser agendadas diretamente pelo Instagram dele.



Além de falar sobre sua vida no Bronx, David também comentou sobre a vida amorosa de sua mãe. Segundo ele, Madonna está namorando novamente, e o novo escolhido é o jogador jamaicano Akeem Morris.

David ainda revelou seu gosto por reality shows, deixando claro que, apesar das mudanças, continua aproveitando a vida. "Reality shows são ótimos porque deixam que as pessoas se distraiam e entrem um mundo virtual, assistindo a vida de outras pessoas. Eu amo 'Love Island' e 'Perfect Match'", contou.