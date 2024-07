Após câncer, Simony passou a dar valor às coisas simples da vida: 'Prioridade' - Foto: Reprodução/ Instagram

Após câncer, Simony passou a dar valor às coisas simples da vida: 'Prioridade'

Publicado 22/07/2024 06:00

Simony recentemente venceu uma batalha contra o câncer, mas a famosa segue em tratamento devido a doença. No momento, a cantora passa por sessões de imunoterapia e confessou que tem sido uma fase difícil. Em entrevista exclusiva para a coluna Daniel Nascimento, a famosa detalhou como tem sido os últimos dias e se mostrou uma nova mulher após enfrentar a enfermidade.



“Eu estou passando ainda por um momento muito difícil, Deus me deu uma segunda chance de vida, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes”, iniciou. Com exclusividade, Simony detalhou a nova fase do seu tratamento: “Agora estou com um pouco de problema na tireoide, antes era o rim, agora é a tireoide”.



Além disso, ela está se restabelecendo aos poucos: “Não posso ficar pra lá e pra cá porque eu também não aguento, a imunoterapia cansa muito”, lamentou. “O meu médico ainda não quer que eu tome remédio [para a tireoide], ele quer esperar pra não sobrecarregar os rins. Porque eu tinha um problema gravíssimo, quase tive que fazer a hemodiálise”, recordou.



Diante da nova luta, a famosa enfrenta cansaço extremo. “Eu adoro festas, confraternizar, adoro tudo isso, é maravilhoso! Só que ultimamente eu não consigo, eu prefiro dormir”, admitiu ela, após revelar que a imunoterapia tem provocado um sono intenso.



A cantora tem respeitado seu tempo e aprendeu a valorizar as coisas simples da vida. Recentemente, a artista atendeu a um evento de beleza em Curitiba. “Eu poderia estar com eles [os demais convidados], mas também tenho amigos lá que eu não via desde que fiquei doente. Eu dei prioridade de estar com eles”, revelou. Ela também aproveitou para conhecer o famoso Jardim Botânico da cidade.



Em relação à vida amorosa, a famosa negou qualquer romance. “Eu estou focada em trabalhar, viver a minha vida”, destacou. “Não quero namorar ninguém, quero mesmo curtir meus filhos, minha saúde, cuidar de mim. Porque eu sou canceriana. Quando tem alguém [interesse amoroso], eu cuido da pessoa e não cuido de mim”, brincou.